Genova, sesso orale sul bus: autista aggredita dopo rimprovero a passeggeri

(Adnkronos) - Una autista 43enne della ditta di trasporto pubblico genovese Amt è stata aggredita ieri al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato due passeggeri che stavano avendo un rapporto sessuale orale. Secondo quanto ricostruito, i due, entrambi uomini, stavano consumando il rapport...

(Adnkronos) – Una autista 43enne della ditta di trasporto pubblico genovese Amt è stata aggredita ieri al capolinea di via Rimassa dopo avere rimproverato due passeggeri che stavano avendo un rapporto sessuale orale. Secondo quanto ricostruito, i due, entrambi uomini, stavano consumando il rapporto quando l’autista li ha rimproverati. Uno dei due la aggredita schiaffeggiandola e ha poi dato in escandescenza.

Sul posto la polizia che ha denunciato l’uomo per resistenza, lesioni e interruzione di pubblico servizio. L’autista è stata soccorsa dalla Croce Bianca e portata in ospedale in codice verde.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)