Gerardina Trovato rivela ciò che ha patito in questi anni, puntando il dito contro Barbara D'Urso. La cantante ha dichiarato: «Mi hanno somministrato un eccesso di medicinali, rinserrando in una paralisi al letto per otto mesi».

Dopo un’assenza di due decenni, Gerardina Trovato è tornata alla ribalta. Ha parlato del suo ritiro prolungato con Silvia Toffanin a Verissimo e ha aperto il cuore sui dettagli toccanti della sua esperienza. Emotivamente rimossa, ha confessato: “Sono grata di aver riscoperto la voglia e il coraggio di essere di nuovo sotto i riflettori, poiché queste sfide non si erano mai presentate prima”. Gerardina Trovato ha rivelato un attacco a Barbara D’Urso e dettagli perturbanti sul suo passato, tra cui essere stata costretta a letto, paralizzata, per otto mesi, dopo essere stata ‘imbottita’ di farmaci. Recentemente, appare in un video sui social media dopo venti anni implorando i suoi fan di non lasciarla poiché necessita del loro affetto. Il 21 settembre, ha condiviso la storia del suo ritorno e, più importante, ha spiegato la ragione della sua lunga assenza.