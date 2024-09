GF, Perla viene presa di mira dagli hater: "Attaccano me e la mia famiglia, ora parlo io"

Dopo essere stata attaccata dagli hater su Instagram, la famosa influencer Perla Vatiero, nota per la sua partecipazione a Temptation Island e Il Grande Fratello, ha risposto con un discorso deciso. La rottura con il suo ex fidanzato, Mirko Brunetti, ha deluso molti fan, che hanno accusato l'agenzia di Perla di averla spinta a concentrarsi sulla sua carriera a discapito della relazione. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha inoltre criticato il manager di Vatiero, Alessandro Piscopo, per la sua gestione dei talenti dell'agenzia. Perla ha recentemente condiviso su Instagram una serie di insulti ricevuti, sostenendo che l'astio sia stato alimentato dalle accuse di Rosica. Ha inoltre rivelato che Rosica avrebbe iniziato ad attaccarla dopo che lei aveva rifiutato di promuovere un prodotto da lui proposto. Ricordiamo che queste sono solo le affermazioni di Perla e che sarebbe necessario ascoltare anche l'altro lato della storia per capire appieno la situazione.

Dopo un duro attacco degli hater su Instagram, Perla Vatiero ha risposto con un forte discorso. Vediamo di che si tratta. Circa un anno fa, la fama di Perla è esplosa quando ha partecipato a Temptation Island con il suo ex ragazzo, Mirko Brunetti. La loro tumultuosa relazione ha catturato l’interesse del grande pubblico, catapultandoli al centro del chiacchiericcio estivo. Questa notorietà ha portato prima Mirko e poi Perla a entrare nella casa del Grande Fratello. Lì, il duo ha riconquistato il cuore del pubblico, guadagnando un seguito leale di fan – i “Perletti” – che hanno sostenuto Perla fino al trionfo nel reality show.

La rivoluzione dei fan di Perla e Mirko

Tuttavia, la loro storia non è finita bene una volta concluso il programma e, in un breve lasso di tempo, si sono separati. Questo sviluppo ha deluso molti dei loro sostenitori, che hanno reagito in modo eccessivo. Hanno incolpato Perla, sostenendo che la sua agenzia l’avesse influenzata a concentrarsi sulla carriera, trascurando la sua storia con Mirko. Dopo il successo al Grande Fratello, Perla è diventata una vera e propria influencer, collaborando con varie marche e partecipando a numerosi eventi in tutta Italia.

I pettegolezzi circa un presunto impatto negativo dell’agenzia sulla influencer Perla sono stati riaccesi dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha più volte puntato il dito contro il manager dell’ex concorrente del Grande Fratello, Alessandro Piscopo. Rosica ha, da tempo, lanciato attacchi severi contro Piscopo, non soltanto in merito al suo rapporto professionale con Perla, ma anche sul modo in cui gestisce gli altri talenti dell’agenzia. Dopo la conclusione della sua relazione con Mirko, Perla Vatiero ha subito l’aggressione feroce di haters o ex sostenitori, che non perdono mai un’occasione per condannare ogni sua azione.

Perla Vatiero ha recentemente espresso il suo sfogo riguardo la questione, condividendo sulle sue storie Instagram una serie di insulti rivolti a lei e ai suoi familiari. Tra i commenti più aspri ne troviamo alcuni che la descrivono come una “sciacquata” in cerca di fama e altri che sostengono che sia sua sorella a essere la causa dei suoi problemi. Perla, infatti, sostiene che tutto questo astio sia stato catalizzato dalle accuse portate contro di lei da Alessandro Rosica. In una delle sue dichiarazioni ha detto: “Questa violenza psicologica che subisco tutti i giorni, tutto questo odio è alimentato da una figura ombrosa il cui unico vero obiettivo è il profitto. Anche la mia famiglia, la mia agenzia, il mio manager… sono tutti finiti sotto attacco. È ora di illustrare la realtà dei fatti.”

Alla fine, l’ex partecipante del Grande Fratello ha rivelato un passato dialogo con il guru del pettegolezzo, sostenendo che Rosica avrebbe iniziato a attaccarla solo dopo che lei aveva rifiutato di promuovere un prodotto proposto da lui:

L’obiettivo principale di questa figura era farmi fare da testimonial dei fuffaguru, di cui tanto discute. Dopo il mio rifiuto, ha iniziato a diffamare me e chi mi circonda, accusandoci di essere falsi e ingannando la mia community con notizie non veritiere. Il suo tentativo di isolarmi dalla mia agenzia e da coloro che mi vogliono bene è stato infruttuoso.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa è solo la testimonianza di Perla e che bisogna sentire anche l’altro lato della storia per capire appieno la situazione.