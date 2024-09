Gino, il genitore di Giulia Cecchettin, fa la sua comparsa in tribunale per l'avvio del procedimento giudiziario contro Turetta.

Gino, padre di Giulia Cecchettin, si è presentato al tribunale di Venezia all’inizio del processo contro Filippo Turetta, l’assassino confesso della sua ex compagna. Il delitto, avvenuto nel novembre 2023 in un parcheggio a Fossò, vicino Venezia, ha visto Giulia essere brutalmente uccisa con 75 coltellate. Il padre di Giulia si è presentato silenzioso in tribunale, indossando sulla giacca una spilla raffigurante l’immagine di sua figlia con la frase ‘Vola in alto Giulia – Noi con te’. Turetta, un 22enne di Torreglia, in provincia di Padova, è accusato di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione, crudeltà, brutalità, stalking e di aver nascosto il cadavere. Non è prevista la presenza dell’imputato in aula, e rischia la pena dell’ergastolo.