Giornata da dimenticare per l'alta velocità.

Ritardi fino a un’ora Alta velocità in crisi

Una giornata difficile per i pendolari coinvolti nel servizio ferroviario ad alta velocità, caratterizzata da cancellazioni e ritardi, causati anche da un tragico incidente sul lavoro.

Il guasto si è verificato nelle prime ore del mattino, nei pressi di Bologna, dove un lavoratore di 47 anni, Attilio Franzini, è stato travolto dall’arrivo del treno poiché non si è reso conto del pericolo. Franzini, originario di Formia nei dintorni di Latina, era impiegato da una società appaltatrice per RFI. La linea Bologna-Venezia è rimasta chiusa per diverse ore e ci sono stati ritardi nelle partenze da Roma.