A perdere la vita in un tragico incidente venerdì 27 dicembre è il 26enne Pietro Pasqualucci a Nettuno (Roma), mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Attualmente la polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente, anche se pare che il giovane sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello automatico e la propria auto.

Schiacciato nella morsa di un cancello automatico: morto 26enne

Stando a una prima ricostruzione, il giovane non sarebbe riuscito a togliersi dalla morsa del cancello a causa dell’auto, che aveva il freno a mano non attivato e che si sarebbe mossa in avanti in contemporanea alla chiusura del cancello. L’incidente sarebbe avvenuto attorno alle 5 del mattino, in una casa del quartiere San Giacomo a Nettuno, quando Pietro stava aspettando in auto che il cancello automatico si aprisse. Tuttavia il meccanismo si è inceppato e a quel punto il 26enne, come riportato da il Caffè, sarebbe sceso col telecomando in mano per azionare il pistone. È allora che la sua automobile, che era in folle e senza il freno a mano attivato, avrebbe spinto il giovane contro il cancello, che in quel momento aveva ripreso a funzionare.

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: letale la morsa del cancello

Pietro Pasqualucci si trovava da solo al momento dell’accaduto, e i residenti del quartiere, al sentire alcuni rumori, hanno tentato di aiutarlo chiamando i soccorsi. Purtroppo però per il giovane, all’arrivo del 118, non c’è stato più nulla da fare. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la salma dalla morsa letale del cancello. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte degli inquirenti. Alcuni utenti, sotto ai commenti dei post su Facebook pubblicati dai giornali locali, lo hanno ricordato come un “giovane solare, pieno di vita” e “grande appassionato di moto”.