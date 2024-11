Giovane trentino in gravi condizioni dopo caduta in montagna

Giovane trentino in gravi condizioni dopo una caduta in montagna

Giovane trentino in gravi condizioni dopo una caduta in montagna

Incidente sul Monte Bondone

Un tragico incidente ha colpito un giovane trentino di soli 14 anni, residente a Cimone, che questa mattina è stato soccorso dopo una caduta di circa 200 metri lungo il pendio che scende dal Bivacco Primo Larentis verso Val de la Lengua, alle pendici di Cima Verde, sul Monte Bondone. L’allerta è stata lanciata intorno alle 9.20 dal padre del ragazzo, che lo accompagnava durante l’escursione.

Intervento tempestivo dei soccorsi

La Centrale unica di emergenza ha prontamente attivato l’intervento dell’elicottero, mentre cinque operatori della Stazione Trento Monte Bondone del Soccorso alpino e speleologico Trentino si sono mobilitati per raggiungere il luogo dell’incidente. Due di questi soccorritori sono stati successivamente imbarcati a bordo del velivolo per fornire supporto nelle operazioni di soccorso. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per garantire le migliori possibilità di recupero per il giovane.

Condizioni critiche del ragazzo

Una volta raggiunto il 14enne, il tecnico di elisoccorso, insieme all’equipe sanitaria e ai due soccorritori, è stato calato con il verricello sul posto in due rotazioni. Le condizioni del ragazzo si sono rivelate critiche: era semicosciente e necessitava di un intervento immediato. Dopo essere stato intubato, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove attualmente si trova in gravi condizioni. Questo episodio mette in evidenza i rischi legati alle escursioni in montagna, specialmente per i giovani, e l’importanza di un pronto intervento in situazioni di emergenza.