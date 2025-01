Un’affluenza record di fedeli e turisti

Il Giubileo di Roma ha visto un’affluenza straordinaria, con oltre 300mila persone presenti alle cerimonie e nei luoghi sacri. Le aperture delle porte sante di San Pietro, Rebibbia e San Giovanni hanno attirato un significativo numero di pellegrini e turisti, dimostrando l’importanza di questo evento religioso non solo per i fedeli, ma anche per la città di Roma. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha espresso la sua soddisfazione per l’andamento delle celebrazioni, sottolineando come la preparazione per questo evento sia iniziata ben due anni fa.

Gestione della sicurezza impeccabile

La sicurezza durante il Giubileo è stata una priorità assoluta. In sole 24 ore, sono stati impiegati circa 700 operatori delle forze dell’ordine per garantire un evento sicuro e ordinato. Giannini ha evidenziato che tutto si è svolto con grande ordine, grazie a un piano di sicurezza ben strutturato e a una coordinazione efficace tra le varie forze di polizia. Questo ha permesso di gestire anche situazioni impreviste, come il principio di incendio di un’auto GPL vicino piazza Risorgimento, che è stato spento in meno di cinque minuti.

Eventi imprevisti e risposta rapida

Nonostante l’ottima gestione, ci sono stati due eventi accidentali che hanno richiesto una risposta rapida. Oltre all’incendio, si è verificata anche l’evacuazione di due stazioni della metropolitana. Tuttavia, la prontezza delle forze dell’ordine ha garantito che queste situazioni non compromettessero la sicurezza dei partecipanti. La risposta positiva del pubblico e la gestione efficace delle emergenze hanno contribuito a rendere il Giubileo un evento memorabile.