Giustizia: Boschi, 'Nordio deve dimettersi perchè ha mentito'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “La verità prima di tutto. Il governo ha il dovere di rispondere e di dire la verità, ma su Almasri non è stata detta e qui c’è il fallimento di questo esecutivo. La presidente del Consiglio non ha risposto. Nordio ha spiegato in Aula che il generale libico è stato liberato per un cavillo giuridico e mentre lo diceva il resto del Governo ha continuato ad affermare, ovunque tranne che in Parlamento, che è stato scarcerato per interesse nazionale. Noi non vogliamo che Nordio si dimetta perché indagato, perché noi siamo e restiamo garantisti, ma perché ha mentito". Lo ha affermato Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera, nella dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

"Nonostante la stima negli anni per il magistrato, il commentatore, l’uomo liberale, il garantista, è venuta meno la fiducia, non soltanto nostra, ma di tutti quelli che vedevano un punto di riferimento in un Governo mediocre. Se c'è una presidente del Consiglio che non ha il coraggio di venire in Aula -ha concluso Boschi- non è facile fare il Guardasigilli ma ci aspettavamo di più, anche oggi ha perso un’occasione per dire la verità”.