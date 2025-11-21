Giustizia: Calderone (Fi), 'cittadino deve avere garanzia imparzialità giudice'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - È tutto molto semplice. E se, paradossalmente, l'avvocato fosse collega del giudice? Stesso concorso, stessa carriera, stesso organo disciplinare. L'Accusa si sentirebbe tranquilla? In un processo dove il giudice deve essere terzo e imparziale non ci pu&o...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – È tutto molto semplice. E se, paradossalmente, l'avvocato fosse collega del giudice? Stesso concorso, stessa carriera, stesso organo disciplinare. L'Accusa si sentirebbe tranquilla? In un processo dove il giudice deve essere terzo e imparziale non ci può essere spazio per la colleganza. Se siamo tutti uguali davanti alla legge, il giudice deve essere uguale davanti alle parti.

Il cittadino deve avere la garanzia della imparzialità del giudice. E non deve percepire nessuna vicinanza materiale e ideologica del giudice con le parti processuali. È più semplice di quello che si dice". Così in una nota Tommaso Calderone, deputato di Fi, membro della commissione Giustizia e presidente commissione bicamerale Insularità.