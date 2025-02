Giustizia: ex pm Colombo, 'magistrati sottoposti a politica è pericoloso'

Giustizia: ex pm Colombo, 'magistrati sottoposti a politica è per...

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – "La sottoposizione dei magistrati alla politica è la cosa peggiore, il pericolo è questo". Lo sostiene l'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, tra i presenti all'assemblea – in corso al Palazzo di Giustizia di Milano – nel giorno dello sciopero dei magistrati contro la riforma costituzionale. "Si vuole passare a un pm svincolato dalla cultura giurisdizionale, un pm che diventa l'avvocato dell'accusa in un processo in cui l'importante è vincere, mentre la funzione del pm è quella della ricerca della verità" conclude.