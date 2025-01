Giustizia: Nordio, 'Alta corte è proposta della Bicamerale D'Alema'

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "L'Alta corte è una proposta dell'allora opposizione. Quando la Bicamerale di D'Alema elaborò la bozza Boato, questa prevedeva una Alta corte di giustizia svincolata dal Csm per evitare che il rapporto tra eletti e elettori si traducesse i...

Roma, 15 gen (Adnkronos) – "L'Alta corte è una proposta dell'allora opposizione. Quando la Bicamerale di D'Alema elaborò la bozza Boato, questa prevedeva una Alta corte di giustizia svincolata dal Csm per evitare che il rapporto tra eletti e elettori si traducesse in una stanza di compensazione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in aula alla Camera sulla riforma della giustizia.