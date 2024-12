La mobilitazione dei genitori

Questa mattina, i genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola, hanno partecipato a una manifestazione in piazza San Pietro a Roma, tenendo in mano uno striscione che chiedeva giustizia per il loro figlio, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto nel 2016. L’evento si è svolto davanti al presepe allestito di fronte alla basilica, un luogo simbolico che ha attirato l’attenzione di molti passanti e turisti. Le immagini della loro protesta sono state condivise sui social media, amplificando il messaggio di richiesta di verità e giustizia che i genitori portano avanti da anni.

Un delitto rimasto impunito

Il caso di Giulio Regeni ha scosso l’opinione pubblica italiana e internazionale. Il giovane, che si trovava in Egitto per motivi di ricerca, è stato rapito e ucciso in circostanze misteriose. Nonostante le indagini avviate, il delitto rimane impunito, alimentando un clima di sfiducia nei confronti delle autorità egiziane. I genitori, da anni, chiedono che venga fatta luce su quanto accaduto, denunciando l’inerzia delle istituzioni e la mancanza di collaborazione da parte del governo egiziano. La loro lotta è diventata un simbolo della ricerca di giustizia per tutte le vittime di violenza e di abusi di potere.

Il supporto della comunità

La mobilitazione dei genitori di Giulio ha trovato sostegno in molte associazioni e gruppi di attivisti che si battono per i diritti umani. Ogni anno, in occasione dell’anniversario della sua morte, si organizzano manifestazioni e eventi per mantenere viva l’attenzione su questo caso. La richiesta di giustizia per Giulio Regeni è diventata un tema centrale nel dibattito pubblico, sollecitando anche l’intervento delle istituzioni italiane. La speranza dei genitori è che, un giorno, possano ottenere risposte e giustizia per il loro figlio, affinché la sua morte non sia stata vana.