Giustizia: Serracchiani, 'riforma punitiva, obiettivo indebolire magistratura'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "Ideologica e punitiva" il cui obiettivo è quello di "indebolire la magistratura". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia dem, intervenendo alla Direzione del Pd sulla riforma della giustizia del governo Meloni. Secondo l'esponente dem, nell progetto del centrodestra "non è di per sé problematica la riforma della separazione delle carriere in sé. Se quello fosse l’obiettivo della riforma. In realtà, invece, è una riforma che ha l’obiettivo di indebolire la magistratura, ideologica e punitiva. E che mette a rischio alcuni cardini fondamentali della nostra Carta costituzionale".