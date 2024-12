Un caso di giustizia tardiva

Dopo quasi tre decenni di incertezze e indagini, la giustizia italiana ha finalmente emesso una sentenza in un caso di femminicidio che ha scosso l’opinione pubblica. Un pizzaiolo di 75 anni, originario di San Sosti, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Sargonia Dankha, una giovane donna di origini irachene scomparsa nel 1995 a Linköping, in Svezia. Questo verdetto rappresenta non solo un traguardo per la giustizia, ma anche un segnale forte contro la violenza di genere.

La storia di Sargonia Dankha

Sargonia, naturalizzata svedese, era sparita nel nulla il . Nonostante le ricerche, il suo corpo non è mai stato trovato, e le autorità svedesi inizialmente non avevano proceduto per omicidio. Tuttavia, la famiglia della giovane non si è arresa e ha chiesto l’intervento della giustizia italiana, che ha riaperto il caso. La condanna del pizzaiolo è stata possibile grazie a un lavoro investigativo meticoloso e alla determinazione della procura di Imperia, che ha voluto dare una risposta a una famiglia colpita da una tragedia.

Le parole della giustizia

Il pubblico ministero Maria Paola Marrali ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza di questo verdetto per la famiglia di Sargonia e per l’intera comunità. Ha citato casi analoghi, come quello di Roberta Ragusa, per evidenziare come la giustizia possa prevalere anche in assenza di un corpo. La sentenza ha confermato che l’omicidio è avvenuto in circostanze aggravate, caratterizzate da motivi abietti, come la possessività e l’ossessione. Questo aspetto ha contribuito a rendere la condanna ancora più significativa, poiché mette in luce la gravità della violenza di genere.

La reazione della famiglia e della difesa

La famiglia di Sargonia ha accolto la sentenza con emozione, pur sapendo che non restituirà loro la giovane. L’avvocato Francesco Rubino, che ha rappresentato la parte civile, ha dichiarato che la condanna rappresenta un punto di svolta dopo anni di dolore e incertezze. D’altra parte, la difesa del pizzaiolo ha annunciato l’intenzione di ricorrere in appello, sostenendo che non ci sono prove sufficienti per giustificare la condanna. Questo caso, quindi, continua a sollevare interrogativi e a tenere alta l’attenzione su un tema delicato come quello della violenza contro le donne.