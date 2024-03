Giustizia: Zangrillo, 'test magistrati a tutela cittadino, Berlusconi ne sarebbe contento'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - I test psicoattitudinali per i magistrati “sono un provvedimento a tutela del cittadino perché il magistrato ha in mano la libertà dei cittadini. Quando prendo un aereo voglio esser sicuro che chi lo guida sia una persona che sta bene, e allo stesso m...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – I test psicoattitudinali per i magistrati “sono un provvedimento a tutela del cittadino perché il magistrato ha in mano la libertà dei cittadini. Quando prendo un aereo voglio esser sicuro che chi lo guida sia una persona che sta bene, e allo stesso modo auspico che il magistrato che decide della mia vita sia apposto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro della P.A. e senatore Fi Paolo Zangrillo.

Avete realizzato il sogno del Cavaliere? “Certamente Berlusconi auspicava una magistratura di persone che esercitassero con cognizione il loro mestiere " ha replicato Zangrillo per poi aggiungere: ''quindi sarebbe contento per questo provvedimento”. Farebbe questo tipo di test anche per i ministri? “Prima di arrivare ai test psicoattitudinali penserei a qualche percorso che consenta di verificare che una persona abbia esperienze adeguata per ricoprire un determinato ruolo”.