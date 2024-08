L'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) avverte: la crema solare può contenere PFAS, sostanze tossiche e cancerogene per i bambini.

Quando applicano una crema solare sui bambini, spesso i genitori non sanno esattamente a quali rischi possono andare incontri i loro piccoli. L’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha lanciato un allarme: molte di queste creme contengono PFAS, sostanze tossiche e potenzialmente cancerogene.

Crema solare: PFAS nocivi per i bambini

Proteggere la pelle dai raggi UV è essenziale, specialmente per i più piccoli, ma pochi sono consapevoli che alcune creme solari possono contenere PFAS. Questi composti chimici sono impiegati dalle aziende per aumentare la resistenza all’acqua, ma sono noti per la loro pericolosità e per la loro tendenza ad accumularsi nel corpo e nell’ambiente, come evidenziato dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Le creme solari contenenti PFAS possono essere nocive e penetrano nella pelle dei bambini.

Cosa indica la sigla PFAS?

I PFAS, o sostanze perfluoroalchiliche, sono un gruppo di composti chimici utilizzati in diversi prodotti di consumo per le loro proprietà idrorepellenti e resistenti al calore. Questi vantaggi, apprezzati nell’industria, li rendono però estremamente persistenti nell’ambiente e negli organismi, inclusi gli esseri umani. Questa stabilità è il motivo per cui i PFAS sono noti come “forever chemicals”. La loro resistenza deriva dai legami carbonio-fluoro, tra i più forti nella chimica organica.

Lo studio

Uno studio condotto dal BfR ha rivelato i rischi associati ai PFAS. Il team di ricerca, guidato da Klaus Abraham e Cornelia Weikert, ha coinvolto un volontario che ha applicato una crema solare contenente PFAS per un certo periodo. I risultati hanno dimostrato che anche a concentrazioni basse, i PFAS possono penetrare nella pelle e accumularsi nel corpo.