Gli operatori turistici di Venezia entrano in sciopero.

A Venezia, gli impiegati nel settore turistico fanno sciopero. La ragione della loro protesta si lega alla mancanza di rinnovo del contratto collettivo. Gli hotel veneziani sulla Riva degli Schiavoni assistono ai cori di protesta di Cgil, Cisl e Uil. In tutta Italia, gli operatori di grandi catene alberghiere e di tour operator vanno in sciopero, così come i lavoratori dei parchi di divertimento sul lago di Garda in Veneto. Questi rappresentano oltre diecimila dipendenti appartenenti a circa un centinaio di aziende iscritte a Confindustria.