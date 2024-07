Gorizia, maestra maltrattava i bimbi dell’asilo nido: arrestata

Gorizia, arrestata maestra che maltrattava bambini in un asilo nido

Una maestra di un asilo nido della provincia di Gorizia è stata arrestata per maltrattamenti.

Una terribile storia di maltrattamenti arriva direttamente dalla provincia di Gorizia. Una maestra è stata arrestata perché maltrattava i bambini dell’asilo nido in cui lavorava. Ci sono state anche delle segnalazioni di frodi.

Una maestra di un asilo nido della provincia di Gorizia, è stata arrestata per maltrattamenti nei confronti dei bambini che avrebbe dovuto accudire, tutti di età compresa tra uno e tre anni. Il provvedimento è stato preso dal Gip del Tribunale di Gorizia in base alle indagini che sono state effettuate dal Nas dei Carabinieri di Udine.

Gorizia, arrestata maestra che maltrattava i bambini: le indagini e le segnalazioni

Le indagini sulla condotta della maestra sono state avviate nel mese di marzo per via di alcune segnalazioni di maltrattamenti nei confronti di alcuni bambini che avrebbe dovuto accudire. Sono arrivate anche delle segnalazioni di frodi che si erano verificate ai danni di alcuni enti pubblici convenzionati con l’asilo nido. Le segnalazioni hanno fatto partire le indagini, che sono state fondamentali per ricostruire la vicenda e arrestare la maestra.