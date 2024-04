Governo: Antoniozzi, 'per criticare Meloni Canfora prenda spunto da Vasco Rossi'

Governo: Antoniozzi, 'per criticare Meloni Canfora prenda spunto da Vasc...

Governo: Antoniozzi, 'per criticare Meloni Canfora prenda spunto da Vasc...

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "A Luciano Canfora, che si sente fiero di essere stalinista, ricordo il motto latino,'est modus in rebus' e definire neonazista un presidente del Consiglio significa non avere senso della misura. Canfora dovrebbe prendere esempio da Vasco Rossi che, pur non ...