Governo: Biancofiore, 'vomito di odio da condannare, vicinanza a Santanchè'

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – "Solidarietà e sincera vicinanza al ministro del Turismo Daniela Santanchè per le ignobili e schifose minacce ricevute sui social. Gravissime intimidazioni da parte di chi si fa scudo di uno schermo e di una tastiera per seminare odio e spargere violenza. Un ringraziamento alla Digos, prontamente intervenuta, e un abbraccio a Daniela, che certo non arretrerà di un millimetro di fronte a chi vomita parole che andrebbero condannate da tutti, senza se e senza ma".

Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, Udc, Maie.