Governo: Bonelli, 'Italia paese disuguaglianze, Meloni racconta favole'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – "Le favole sull’occupazione e sull’economia che va più che bene, raccontate dalla presidente Meloni, nella realtà sono degli incubi. Non solo l’Istat ci dice che in Italia ci sono 5,7 milioni di persone in povertà, ma secondo Eurostat sale anche il rischio di povertà tra le persone che lavorano, persino se impegnate a tempo pieno: nel 2024 gli occupati con un reddito inferiore al 60% della media nazionale sono il 9%, in aumento rispetto al 2023".

Così Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde, commentando le tabelle Eurostat.

"Una percentuale più che doppia rispetto a quella della Germania (3,7%). Sono il 10,2% i lavoratori di almeno 18 anni a rischio povertà pur essendo occupati per almeno metà dell'anno, sia full time che part time. Soffrono di 'povertà lavorativa' soprattutto i giovani: tra i 16 e i 29 anni è povero l'11,8% degli occupati, mentre tra i 55 e i 64 anni il 9,3%. L’Italia è ormai il paese delle diseguaglianze sociali, anche a causa delle politiche di questo governo che favorisce l’accumulazione della ricchezza nei conti di pochi. Un esempio lampante è la politica energetica che ha portato all’aumento delle bollette e alla realizzazione di 70 miliardi di profitti per le società energetiche".