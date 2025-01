Governo: Conte, 'non ricattabili ma sotto ricatto chi fatica ogni giorno'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Avevamo presentato proposte chiare per anticipare lo tsunami: uno scudo contro il carovita per lavoratori, pensionati minimi e cassintegrati, misure per continuare a sostenere le imprese sull’innovazione e contro il caro-energia. Le hanno bocciate. Hanno altre...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "Avevamo presentato proposte chiare per anticipare lo tsunami: uno scudo contro il carovita per lavoratori, pensionati minimi e cassintegrati, misure per continuare a sostenere le imprese sull’innovazione e contro il caro-energia. Le hanno bocciate. Hanno altre priorità: devono aumentare gli stipendi ai ministri, investire tutto in armi e affrontare i complotti internazionali, i chiodi sulle ferrovie e le orde di sabotatori. A loro non interessano le soluzioni ai problemi reali, perché tanto la realtà presenta il conto solo alle persone comuni, ai lavoratori, alle aziende". Lo scrive su X il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

"Abbiamo un boom di cassa integrazione, con il doppio delle ore rispetto al 2019; 22 mesi consecutivi di crollo della produzione industriale 'made in Meloni'; imprese strangolate dalle bollette, che si aspettano aumenti per quest’anno di 10 miliardi. Il Governo -aggiunge il leader M5S- resta con le mani in mano, anzi le mette pure in tasca ai cittadini tagliando 100 euro al mese in busta paga a chi ne guadagna poco più di 700. Dicono di non essere ricattabili, sicuramente hanno messo sotto ricatto chi si spacca la schiena ogni giorno".