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Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: Balboni, Cannella, Barelli, Dell'Utri, Bizzotto﻿

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(Adnkronos) - Via libera ai nuovi 5 sottosegretari durante riunione del cdm in corso a Palazzo Chigi. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati al minist...

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(Adnkronos) – Via libera ai nuovi 5 sottosegretari durante riunione del cdm in corso a Palazzo Chigi. Alberto Balboni va alla Giustizia e Giampiero Cannella alla Cultura, a completare la squadra di sottogoverno Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell’Utri di Noi Moderati al ministero degli Esteri e per la Lega Mara Bizzotto al Mimit. 

Il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato, nel corso della seduta odierna, il Documento di finanza pubblica (Dfp), atteso a Bruxelles. 

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