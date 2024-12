Governo: Fratoianni, '73 fiducie eppure ricordo Meloni che tuonava contro...'

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Me lo ricordo bene quando Giorgia Meloni tuonava contro l’uso e l’abuso del voto di fiducia da parte del governo: una scelta oligarchica, una vergogna, una mortificazione del Parlamento, e così via. Eppure oggi il governo da lei presieduto ha posto...

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – "Me lo ricordo bene quando Giorgia Meloni tuonava contro l’uso e l’abuso del voto di fiducia da parte del governo: una scelta oligarchica, una vergogna, una mortificazione del Parlamento, e così via. Eppure oggi il governo da lei presieduto ha posto nuovamente la fiducia, siamo ben oltre il 70º voto in due anni dí legislatura, almeno 3 volte al mese, superando di gran lunga i governi Draghi, Renzi e Monti". Lo afferma Nicol Fratoianni di Avs.

"E contemporaneamente – prosegue il leader di SI – la presidente concede interviste tv a giornalisti amici, non si presenta al question time in Parlamento, l’ultima conferenza stampa si perde nella notte dei tempi. C’è un problema evidente e gigantesco – conclude Fratoianni – e cito ancora una volta Giorgia Meloni: 'la democrazia è un’altra cosa'”.