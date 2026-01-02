Governo: Fratoianni, 'Italia si sveglia nel 2026 con raffica aumenti decisi da Meloni'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "L’Italia si sveglia nel 2026 così: aumentano le accise sul gasolio (+4 centesimi al litro), le assicurazioni sulle auto (+10%) e i pedaggi autostradali (+1.5%). Aumenti decisi dal governo Meloni che si scaricheranno sui cittadini in forma diretta e indir...

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "L’Italia si sveglia nel 2026 così: aumentano le accise sul gasolio (+4 centesimi al litro), le assicurazioni sulle auto (+10%) e i pedaggi autostradali (+1.5%). Aumenti decisi dal governo Meloni che si scaricheranno sui cittadini in forma diretta e indiretta, visto che aumenteranno anche i prezzi dei beni alimentari, per effetto dell’aumento dei costi di trasporto.

Si tratta di tasse occulte che il governo della destra mette e che toglieranno dalle tasche degli italiani altri 700 milioni di euro circa, nei prossimi mesi". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

"Dopo aver raggiunto il record di pressione fiscale più alta degli ultimi dieci anni, è intollerabile – prosegue il leader di SI – che la destra continui a far pagare il conto delle proprie scelte scellerate a chi lavora, manda avanti il Paese ed è sempre più in difficoltà. La realtà è che questo governo tutela speculatori, evasori e super ricchi, – conclude Fratoianni – tutta gente che campa a sbafo sulla pelle di lavoratori, pensionati e ceti medi e popolari".