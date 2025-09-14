Governo: Giorgis (Pd), 'Zangrillo come Meloni alimenta clima di tensione'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Colpisce e amareggia che un ministro della Repubblica anziché discutere del tema, assai importante della cittadinanza, su cui era stato invitato dal Pd di Torino a confrontarsi nella festa dell’unità, abbia voluto cogliere l’occasione per u...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Colpisce e amareggia che un ministro della Repubblica anziché discutere del tema, assai importante della cittadinanza, su cui era stato invitato dal Pd di Torino a confrontarsi nella festa dell’unità, abbia voluto cogliere l’occasione per una aprire una incomprensibile polemica sulla sicurezza cittadina (che peraltro sarebbe competenza del suo collega ministro) e sulla amministrazione guidata dal Partito democratico".

Così il senatore torinese del Pd, Andrea Giorgis.

"E colpisce e amareggia che poi sulla falsariga della presidente del consiglio provi ad assumere pure la parte della vittima e continui ad alimentare un clima di conflitto e di tensione”.