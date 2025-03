Governo: Magi, 'due linee in politica estera, Salvini premier ombra'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “In politica estera il Governo italiano ha due linee, quella di Tajani e Meloni, che non sempre coincidono, e quella parallela di Salvini che ormai si muove da premier di un Governo ombra. Un commissariamento a tutti gli effetti di Tajani da parte del leader della Lega, nonché una sconfessione totale di uno dei due vicepremier della linea ufficiale dettata da Meloni, che fa perdere ulteriore credibilità all’azione del nostro Esecutivo a livello internazionale. Si capisce perché l’Italia con Meloni non abbia un ruolo e una voce chiara in una fase che impone scelte decisive per il futuro dell’Italia”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.