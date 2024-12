Governo: Mattarella riceve Meloni e firma decreto dimissioni Fitto e nomina Foti**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale vengono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole Raffaele Fitto dalla carica di ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Con lo stesso decreto, su proposta del presidente del Consiglio, è stato nominato ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, l'onorevole Tommaso Foti. La cerimonia del giuramento del nuovo ministro è in corso al Quirinale.