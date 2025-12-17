Governo: Meloni, 'Sud locomotiva, aboliti provvedimenti per comprare consenso'

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "I numeri dicono che da due anni il Mezzogiorno è la locomotiva d'Italia. I numeri dicono che nel Mezzogiorno l'occupazione cresce più della media nazionale. E il prodotto interno lordo cresce più della media nazionale. E come abbiamo f...

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – "I numeri dicono che da due anni il Mezzogiorno è la locomotiva d'Italia. I numeri dicono che nel Mezzogiorno l'occupazione cresce più della media nazionale. E il prodotto interno lordo cresce più della media nazionale. E come abbiamo fatto a ottenere questi risultati? Abbiamo abolito iniziative che servivano a cercare di favorire i partiti che volevano, diciamo, comprare consenso facile dai cittadini e abbiamo garantito a quei cittadini la libertà di avere un lavoro e di poter migliorare il proprio destino".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.