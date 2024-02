Governo: Orlando, 'Meloni arrogante verso avversari, produce cattiva democrazia'

Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Forte arroganza e mancanza di rispetto degli avversari. La Presidente del Consiglio che chiude la campagna elettorale in Sardegna e sbeffeggia l'opposizione non denuncia una forma di forza particolare ma rivela una idea del potere pericolosa per tanti aspetti. ...

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – "Forte arroganza e mancanza di rispetto degli avversari. La Presidente del Consiglio che chiude la campagna elettorale in Sardegna e sbeffeggia l'opposizione non denuncia una forma di forza particolare ma rivela una idea del potere pericolosa per tanti aspetti. Quando si danno quei segnali ai corpi dello Stato, alla società, si inducono forme di conformismo che sono pericolose in una democrazia. Chi è convinto di avere la verità in tasca ed è sprezzante verso gli altri produce una cattiva democrazia. La vicenda pisana non è frutto solo di errori tecnici ma anche di un clima che si è generato, conseguenza dell'arroganza rispetto agli errori, ai passi falsi, agli abusi di funzione che si sono determinati in questi mesi. Un capo politico che abbia senso delle istituzioni richiama i suoi all'ordine, non gli dice 'avete sempre ragione' quando hanno torto". Lo ha detto il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando a Tagada' su La7.