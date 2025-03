Governo: question time M5s su laurea Calderone, 'si faccia piena luce'

Roma, 25 mar (Adnkronos) – "Dall’edizione odierna del ‘Fatto Quotidiano’ emergono nuove ombre sulla laurea della ministra del Lavoro Marina Calderone. L’omissione sul suo curriculum circa la docenza tenuta fra il 2015 e il 2017 alla Link Campus di Roma, ateneo telematico presso cui la stessa Calderone si è poi laureata, e le incongruenze sul voto finale non possono né devono cadere nel vuoto". Lo dicono i deputati del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti (capogruppo), Davide Aiello, Dario Carotenuto e Riccardo Tucci.

"Per tale motivo, vista l’inerzia del presidente della commissione Lavoro della Camera Rizzetto a cui avevamo chiesto di convocare subito in audizione la ministra e il rettore della Link, abbiamo presentato un’interrogazione a cui la ministra risponderà domani nella seduta di question time. Auspichiamo che Calderone intenda fare piena luce su quanto è emerso in questi giorni, senza trucchi, scorciatoie e sotterfugi. Il Parlamento e il Paese hanno il diritto-dovere di conoscere la verità”, concludono.