Governo: Renzi a Meloni, 'meno slogan e più fatti, dopo due anni pagella piena bocciature'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Due anni di governo Meloni. Qualcosa da festeggiare ce l'ha solo lei: non festeggia l'Italia, non festeggiano gli italiani. Riforme attese da decenni? E quali? Hanno aumentato i reati per un totale di oltre 400 anni di carcere: questa sarebbe la riforma della giustizia? Da quando c'è il governo Meloni i reati sono aumentati però abbiamo preso poliziotti e carabinieri e li abbiamo mandati in Albania. A controllare cosa? Il niente, perchè quel centro non è operativo e chissà se lo sarà mai". Così Matteo Renzi in un video sui social in replica a quello di Giorgia Meloni sui due anni di governo della destra.

"Siamo il governo che non c'è", non c'è al tavolo con Biden, Macron, Scholz e Starmer, "è la dimostrazione che l'Italia non conta più come prima ai tempi di Mario Draghi". E poi difesa del potere d'acquisto delle famiglie? "Ma non scherziamo… Sono aumentate le tasse, l'Iva, i prodotti per l'infanzia e persino il costo della bolletta per politiche sbagliate. Con questa legge di bilancio ancora non si capisce chi dovrà pagare il costo dei sacrifici. Ma in compenso una riforma l'hanno fatta: hanno dato i soldi al Cnel, hanno dato soldi a Brunetta, hanno fatto assunzioni a go go. Queste sarebbero le riforme attese da anni? Cara Giorgia Meloni, dopo due anni, meno slogan e più fatti. Per il momento la pagella è piena di bocciature".