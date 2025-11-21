Governo: Ricci, 'Meloni vuole Quirinale con riforma elettorale, uniti nel dire no'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Meloni vuole il Quirinale con una nuova legge elettorale che non migliora quell’attuale ma che le serve per avere un sistema che le permetterebbe di fare il presidente della Repubblica con un solo voto in più. Il centrosinistra deve avere chiaro questo scenario e ostacolare la nuova legge elettorale.

Inoltre deve proporre un’alternativa non solo di opposizione ma di Governo e, per farlo, ha bisogno anche di una gamba moderata, più centrista, che manca all’alleanza attuale”. Così Matteo Ricci, questa mattina su Rainews 24.

“Chi mette in discussione la leadership di Schlein sbaglia, il Pd va rafforzato e unito e i risultati complessivi delle regionali diranno che gli elettori di centrosinistra sono maggiori di quelli di centrodestra. – dichiara Ricci – Per quanto riguarda la legge di bilancio, la ritengo inutile, continua ad aumentare tasse senza dare risposte ai più deboli. – prosegue – Sulla questione economica l’Italia in Europa non ha fatto nulla, doveva portare avanti una battaglia forte per il piano Draghi per ottenere nuovi fondi Pnrr, senza quelli attuali saremmo in recessione e nonostante ciò siamo comunque ultimi per crescita in Europa”.