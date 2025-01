Governo: Schlein, 'da accise a Arabia, Meloni incoerente'**

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Perchè dico che Meloni è incoerente? Aveva detto caccia che avrebbe dato la caccia ai trafficanti in tutto il globo terracqueo e poi ne ha arrestato uno ma lo ha rimandato in Libia, Aveva detto che avrebbe valutato in caso di rinvio a giudizio di Santa...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Perchè dico che Meloni è incoerente? Aveva detto caccia che avrebbe dato la caccia ai trafficanti in tutto il globo terracqueo e poi ne ha arrestato uno ma lo ha rimandato in Libia, Aveva detto che avrebbe valutato in caso di rinvio a giudizio di Santantchè: il rinvio a giudizio c'è stato una settimana fa ma Meloni non ha ancora ottenuto le dimissioni. Aveva detto no alle invece e invece di soppiatto ha aumentato quelle sul diesel. E poi l'Arabia: aveva parlato di un Paese in cui è negato ogni diritto, aveva detto 'non passeranno coi miliardi' e invece è andata a trattare un accordo da 10 miliardi". Così Elly Schlein al Tg3.