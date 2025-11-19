Governo: Veltroni, 'hanno cercato di dare un colpo al Quirinale, ci rimette il Paese'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Hanno cercato di dare un colpo al Quirinale. Con la popolarità che ha Mattarella è come sbattere contro un muro. Mattarella ha detto parole importanti su Gaza e Ucraina, è stato vittima di attacchi russi. Perché è popolare, ha a cu...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Hanno cercato di dare un colpo al Quirinale. Con la popolarità che ha Mattarella è come sbattere contro un muro. Mattarella ha detto parole importanti su Gaza e Ucraina, è stato vittima di attacchi russi. Perché è popolare, ha a cuore le istituzioni, non balla sui palchi coi cori da stadio.

E' una persona competente e seria, una figura di garanzia". Così Walter Veltroni a Otto e mezzo su La7.

"La destra – prosegue – in tutto il mondo non sopporta garanzia, controlli e tutto quello che si contrappone alla persona sola al comando. Pensano che non ci dovrebbe essere niente tra la persona sola al potere e i cittadini trasformati in follower: non ci dovrebbero essere i giornali, la magistratura, la cultura".

"Presidente della Repubblica e del Consiglio hanno il dovere di andare d'accordo. Il Paese ci rimette in termini di credibilità e stabilità", conclude.