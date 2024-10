Governo: verso Cdm domani alle 16, sul tavolo stato emergenza comuni alluvionati (2)

(Adnkronos) – All'ordine del giorno del preconsiglio convocato alle 12 non figura lo stato di emergenza dei comuni colpiti da alluvione, atteso comunque sul tavolo del Cdm, ma c'è l'esame definitivo di vari decreti legislativi: uno riguarda il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, un secondo il testo unico dei tributi erariali minori e un terzo il testo unico della giustizia tributaria. È previsto anche l'esame definitivo di un decreto legislativo, in attuazione della riforma Cartabia, in materia di efficienza del processo civile e risoluzione alternative delle controversie, nonché di un decreto del Presidente della Repubblica che modifica criteri e procedure per l'utilizzo della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale, e un Dpcm con il regolamento di organizzazione del ministero dell'Istruzione e del merito. È previsto inoltre l'esame preliminare di un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e la prevenzione dell'uso del sistema finanziario per riciclaggio o finanziamento del terrorismo.