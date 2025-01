Un caso di grande successo medico

Riccardo, un bambino di soli 4 anni, ha vissuto un’esperienza traumatica che lo ha portato a essere ricoverato in condizioni critiche presso il pronto soccorso pediatrico. Le ustioni che ha subito coprivano oltre il 60% della sua superficie corporea, a causa di un ritorno di fiamma. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e alle tecniche avanzate utilizzate dal centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, il piccolo paziente è stato dichiarato guarito.

Interventi innovativi per una guarigione rapida

Il direttore del centro, Rosario Ranno, ha spiegato che il primo passo nel trattamento di Riccardo è stato l’escarolisi enzimatica, una metodica moderna che consente di rimuovere la pelle ustionata senza interventi chirurgici invasivi. Questa tecnica ha ridotto significativamente il rischio di infezioni e ha stabilizzato le condizioni emodinamiche del bambino. Inoltre, è stato effettuato un trapianto di pelle prelevata dal padre, sfruttando la compatibilità biologica per rigenerare le aree più danneggiate.

La tecnica Meek: un’innovazione nel trattamento delle ustioni

Un ulteriore passo avanti nel trattamento di Riccardo è stato l’utilizzo della tecnica Meek, che prevede l’espansione cutanea. Piccoli frammenti di pelle sana sono stati prelevati e trasformati in micro-innesti, espandendoli per coprire una superficie molto più ampia. Questo approccio ha accelerato notevolmente il processo di guarigione, ottimizzando le aree di tessuto sano disponibili. La combinazione di queste tecniche ha permesso al bambino di tornare a casa dopo un ricovero di oltre tre mesi.

Un centro di eccellenza per il trattamento delle ustioni

Il centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro si conferma come punto di riferimento nel Centro-Sud Italia per il trattamento di pazienti con gravi ustioni. Nel 2024, oltre 120 grandi ustionati sono stati ricoverati e trattati, provenienti non solo dalla Sicilia ma anche da altre regioni, come la Calabria. Questo successo non solo testimonia l’efficacia delle tecniche utilizzate, ma anche l’impegno del personale medico nel garantire cure di alta qualità.