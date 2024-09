Ha assassinato la madre e ha ammesso il suo crimine in televisione, per cui Ã¨ stato emanato un mandato di arresto.

Ha assassinato la madre e ha ammesso il suo crimine in televisione, per cui ...

Lorenzo Carbone, 50 anni, è stato arrestato e imprigionato per l'omicidio di sua madre, Loretta Levrini, a Spezzano di Fiorano, Modena. Dopo aver confessato il crimine in televisione, Carbone è stato interrogato dal procuratore Giuseppe Amara ma ha dichiarato di essere incapace di parlare quando sono state presentate le prove contro di lui.

