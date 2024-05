Secondo il World Economic Forum, entro il 2027, il 23% delle occupazioni attuali subirà un cambiamento significativo. Questo include la scomparsa di circa 83 milioni di posti di lavoro e la creazione di 69 milioni di nuove opportunità. Questa trasformazione sarà guidata non solo dall’adozione di nuove tecnologie, ma anche dalla crescente enfasi su Sostenibilità e Digitalizzazione.

In questo contesto, diventa cruciale sviluppare nuove competenze che rispondano alle esigenze emergenti.

La necessità di una formazione continua

La capacità di adattarsi e acquisire nuove competenze sarà più importante che mai.

Per rimanere competitivi nel mercato del lavoro, sarà fondamentale possedere non solo competenze tecniche avanzate, ma anche trasversali, e di aggiornarle di continuo, seguendo l’approccio del cosiddetto Continuous learning.

Sarà questa la chiave per accedere alle opportunità emergenti e per costruire una carriera di successo in un mondo in costante trasformazione.

Lo Skill Mismatch: le aziende cercano persone che non trovano

Il problema cruciale da risolvere è quello dello skills mismatch, ovvero della discrepanza tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste dal mercato del lavoro.

In Italia, nell’ultimo anno, 3 assunzioni su 5 hanno richiesto competenze digitali:

la difficoltà di reperimento di personale per le aziende è aumentata, passando dal 38,6% del 2022 al 45,6% del 2023.

Quasi in un caso su due, le aziende non trovano le persone di cui hanno bisogno.

Per contrastare questo fenomeno, è essenziale investire in una formazione per acquisire nuove competenze (upskilling) e riqualificarsi dal punto di vista professionale (reskilling).

L’importanza delle Soft Skills

Non solo competenze specialistiche, ma anche trasversali: le soft skills sono diventate una risorsa indispensabile per i lavoratori.

Il World Economic Forum segnala come fondamentali il pensiero critico, la creatività, la capacità di risolvere problemi complessi e la gestione del tempo.

Il pensiero analitico e il pensiero creativo saranno tra le competenze più richieste dei prossimi cinque anni.

I lavori più richiesti nel 2024 in Italia

Tra i lavori più richiesti in Italia del 2024 troviamo:

Specialisti in Intelligenza Artificiale che possano integrare, sviluppare e gestire progetti di IA all’interno dei processi, prodotti e servizi.

che possano integrare, sviluppare e gestire progetti di IA all’interno dei processi, prodotti e servizi. Specialisti in Digital Marketing che si occupano di sviluppare, implementare e gestire strategie di marketing online per promuovere prodotti o servizi, utilizzando canali digitali, email, motori di ricerca e pubblicità online.

che si occupano di sviluppare, implementare e gestire strategie di marketing online per promuovere prodotti o servizi, utilizzando canali digitali, email, motori di ricerca e pubblicità online. Specialisti della Sostenibilità che sviluppino e implementino strategie per promuovere pratiche aziendali socialmente responsabili, valutando l’impatto ambientale e sociale delle attività aziendali e proponendo soluzioni per ridurre l’impronta negativa a lungo termine.

che sviluppino e implementino strategie per promuovere pratiche aziendali socialmente responsabili, valutando l’impatto ambientale e sociale delle attività aziendali e proponendo soluzioni per ridurre l’impronta negativa a lungo termine. Specialisti nell’analisi dei Dati che gestiscano e trasformino dati grezzi in informazioni utili per decisioni strategiche, fondamentali in un’epoca dominata dai Big Data.

Dove trovare corsi per sviluppare le Competenze più richieste?

Le Piattaforme di formazione online sono oggi un’ottima soluzione per apprendere rapidamente le competenze più richieste. I video-corsi sono accessibili dove e quando si vuole, adattandosi così alle esigenze di ogni persona, che può studiare nei momenti più comodi per lui/lei.

