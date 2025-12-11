Ia: ecosistema Fair, rete di 136 partner che disegna geografia dell'intelligenza artificiale

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Nel corso della Conferenza Finale del progetto Fair, Future Artificial Intelligence Research, in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre 2025, è stato presentato l’ecosistema nazionale ricerca-impresa che si è sviluppato intorno alla Fondazione durante ...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Nel corso della Conferenza Finale del progetto Fair, Future Artificial Intelligence Research, in programma a Roma dal 10 al 12 dicembre 2025, è stato presentato l’ecosistema nazionale ricerca-impresa che si è sviluppato intorno alla Fondazione durante i tre anni di attività finanziati dal Pnrr. Il progetto ha visto coinvolti 25 partner a cui si sono uniti, attraverso lo strumento dei 'bandi a cascata', 35 altre Università ed Enti di ricerca e 76 Pmi su 16 regioni italiane, per un totale di 136 soggetti coinvolti.

Dalle mappe presentate a Roma emerge una fotografia dell’innovazione italiana particolarmente articolata. Nel Nord Italia, la Lombardia rappresenta l’area a più alta densità: 38 soggetti tra università, centri di ricerca e aziende, che includono istituzioni accademiche di primo piano, grandi industrie tecnologiche e numerose Pmi innovative. Il Centro Italia mostra una forte articolazione, trainata dalla Toscana (18 soggetti di cui 7 tra università e centri di ricerca e 11 aziende) e dall’Emilia-Romagna (11 soggetti), seguite dal Lazio (10 soggetti). Il Meridione offre un quadro altrettanto dinamico. La Campania è uno dei poli più vivaci con 18 partner, tra università, spin-off, Pmi e imprese consolidate attive nei settori digitali e industriali.

“Il progetto Fair giunge alla sua conclusione naturale, come tutti i progetti del Piano, fissata per l’inizio del 2026” commenta Giuseppe De Pietro, Presidente della Fondazione Fair. "Tuttavia, la Fondazione continuerà la sua attività potendo contare su una rete nazionale della ricerca e dell’innovazione pienamente operativa, che continuerà a vivere oltre il triennio e a supportare l’ecosistema italiano ricerca–impresa. Le basi gettate grazie al Pnrr consentiranno a Fair di proseguire la propria missione negli anni a venire".