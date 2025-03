Ieg, cda approva progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2024

Roma, 27 mar. (Labitalia) – Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG” o la “Società”) (per Borsa Italiana S.p.A.: IEG) società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data odierna ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. L’Amministratore Delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni, ha così commentato: “La solidità del nostro modello di business è confermata dai risultati eccezionali del 2024, anno che ha beneficiato di un calendario maggiormente favorevole rispetto al 2023, con manifestazioni quali Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, ma nel quale siamo stati anche in grado di crescere organicamente soprattutto sui prodotti fieristici core del nostro portafoglio, come KEY, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG''. ()

''Molto positivo l’andamento della divisione servizi correlati sia in termini di fatturato che di marginalità, che ha contribuito unitamente alle altre linee di business a consuntivare risultati superiori alla guidance per tutti gli indicatori 2 finanziari'', ha aggiunto l'ad. ''Il piano di investimenti a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico 2023-2028 sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate sul quartiere fieristico di Vicenza. Nel frattempo, ad ottobre è stata completatala l’istallazione di due padiglioni temporanei che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla realizzazione dell’espansione del quartiere e renderanno disponibili ulteriori 8.300 mq di spazio espositivo''. ''Gli investimenti sono proseguiti anche attraverso l’acquisizione di nuovi prodotti fieristici quali Venditalia che verrà organizzata a Rimini a partire dal 2026, Infra FM e Smart City in Brasile. Per l’esercizio 2025 puntiamo a consolidare ulteriormente la crescita recuperando l’effetto delle biennalità. Inoltre, prevediamo di proseguire l’espansione per linee esterne non solo sui prodotti fieristici, ma anche ampliando l’offerta integrata nel segmento servizi in linea con il nostro piano strategico”, ha concluso l'ad.

Il Gruppo chiude il 2024 con Ricavi consolidati pari a 250,0 milioni di Euro, in aumento di 37,6 milioni di Euro rispetto ai 212,4 milioni di Euro registrati nel 2023 grazie allo sviluppo organico degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero, nonché al contributo delle manifestazioni biennali quali Tecna in Italia (Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture per le Superfici) e Fesqua in Brasile (Fiera Internazionale dell’Industria dei serramenti). L’EBITDA Adjusted è pari a 65,9 milioni di Euro, in miglioramento di 16,4 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2023 quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 49,5 milioni di Euro. L’EBITDA margin si attesta al 26,4%, conseguendo un miglioramento di 3,1 punti percentuali, rispetto al 23,3% dell’esercizio precedente, grazie all’aumento dei volumi sugli eventi organizzati e in parte ad effetti prezzo che, congiuntamente al contributo delle manifestazioni biennali, consentono di più che compensare gli investimenti nella struttura. L’EBIT Adjusted ammonta a 47,7 milioni di Euro, in aumento di 16,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, con una redditività operativa pari al 19,1% dei ricavi, rispetto al 14,8% del 31 dicembre 2023.

Il Gruppo chiude l’esercizio con un Utile pari a 32,5 milioni di Euro, in aumento di 19,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, in cui era pari a 13,2 milioni di Euro. Con riferimento all’unico settore operativo del Gruppo quale quello della “Realizzazione di fiere, eventi e servizi correlati” si riportano nel seguito i dati relativi ai ricavi disaggregati per linea di business:I ricavi della linea di business Eventi Organizzati, che rappresentano il 61,8% del fatturato del Gruppo nel 2024, sono stati pari a 154,6 milioni di Euro, in aumento di 32,5 milioni di Euro (+27%) rispetto all’esercizio precedente. La variazione incrementale del fatturato ha come leva di crescita principale la componete organica che è stata pari a 21,3 milioni di Euro, registrata su tutte le principali manifestazioni organizzate, con un contributo significativo apportato da KEY, mentre gli effetti calendario rappresentati dalla cadenza biennale di Tecna e Fesqua hanno contribuito per circa per 7,7 milioni di Euro. Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 3,7 milioni di Euro in riduzione di 0,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023 per differente calendarizzazione di alcuni eventi.

Gli Eventi Congressuali hanno registrato complessivamente nelle due sedi (Palacongressi di Rimini e Vicenza Convention Center), 119 Congressi che hanno consuntivato ricavi per 20,8 milioni di Euro, con una variazione incrementale di 1,6 milioni di Euro rispetto al 2023 (in cui erano pari a 19,2 milioni di Euro), beneficia del miglioramento del mix che ha privilegiato lo svolgimento di congressi medico scientifici e aziendali di più alto profilo. I ricavi derivanti dai Servizi Correlati alle manifestazioni fieristiche ammontano a 65,3 milioni di Euro (62,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023), in aumento di 2,6 milioni di Euro (+4%) rispetto all’esercizio precedente, grazie in particolare alla crescita negli Stati Uniti delle attività di allestimento e ai servizi di ristorazione in Italia. Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia e InOut) e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno sviluppato complessivamente ricavi per 5,7 milioni di Euro, in aumento di 1,8 milioni di Euro rispetto al risultato ottenuto al 31 dicembre 2023 La crescita di periodo deriva principalmente dall’ospitalità dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica.

I Costi Operativi al 31 dicembre 2024 sono pari a 137,4 milioni di Euro (121,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023) con un’incidenza percentuale sul fatturato che passa dal 57,3% al 54,9%, grazie ai maggiori volumi che hanno permesso un migliore assorbimento sia dei costi fissi correlati alla realizzazione degli eventi sia a quelli di struttura. Il Valore Aggiunto registrato nell’esercizio è pari a 112,7 milioni di Euro, in crescita di 21,9 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente (90,8 milioni di Euro) ed è pari al 45,1% dei ricavi, in miglioramento rispetto all’esercizio precedente (42,7%), grazie alla crescita della linea di business degli eventi organizzati a più alto valore aggiunto che ha generato un migliore assorbimento dei costi di struttura. Il Costo del lavoro al 31 dicembre 2024 è pari a 48,2 milioni di Euro, in aumento di 6,7 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente quando era pari a 41,5 milioni di Euro. L’incidenza sul fatturato si attesta al 19,3% in miglioramento dello 0,3% rispetto al 31 dicembre 2023. L’incremento è imputabile alle variazioni nell’area di consolidamento e all’internalizzazione di alcuni servizi sulla controllata americana, ma anche all’esecuzione di piani di assunzione e di retention delle risorse necessarie allo sviluppo e alla gestione del portafoglio prodotti e a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico.

Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted), ammonta a 65,9 milioni di Euro, in miglioramento di 16,4 milioni di Euro rispetto al 2023 (49,5 milioni di Euro). L’Adjusted EBITDA Margin al 31 dicembre 2024 si attesta al 26,4% sui ricavi, rispetto all’23,3% rilevato al termine dell’esercizio 2023. Il Risultato Operativo Adjusted (EBIT Adjusted) del Gruppo al 31 dicembre 2024 si attesta a 47,7 milioni di Euro, in miglioramento di 16,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente, esprime una redditività percentuale del 19,1% in aumento di 4,3 punti percentuali rispetto a quanto conseguito nell’esercizio 2023. La Gestione Finanziaria al 31 dicembre 2024 è pari a 6,1 milioni di Euro, al 31 dicembre 2023 era pari a 5,0 milioni di Euro, principalmente imputabile alla rilevazione degli oneri finanziari collegati all’applicazione del principio contabile IFRS16. 4 Il Risultato Prima delle Imposte al 31 dicembre 2024 è pari a 40,7 milioni di Euro, in miglioramento di 20,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2023. Le Imposte sul reddito sono pari a 8,2 milioni di Euro, l’onere fiscale effettivo è pari al 20% per effetto del totale assorbimento delle perdite fiscali pregresse. L’Utile dell’esercizio ammonta a 32,5 milioni di Euro, in aumento di 19,3 milioni di Euro rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Il Capitale Investito Netto, pari a 201,0 milioni di Euro (178,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023), segna una variazione in aumento di 22,2 milioni di Euro, causata principalmente per 26,1 milioni di Euro come variazione incrementale sul capitale immobilizzato e per 3,3 milioni di Euro per effetto della riduzione del Capitale Circolante Netto. Il Capitale Immobilizzato si attesta a 285,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 e segna un incremento complessivo di 26,1 milioni di Euro imputabile principalmente a investimenti effettuati nel periodo per 30,0 milioni di Euro, iscrizione di attività immobilizzate per cespiti in diritto d’uso pari a 10,8 milioni di Euro e ammortamenti per 17,8 milioni di Euro. Il Capitale Circolante Netto negativo e pari a 76,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2024, registra una flessione di 8,8 milioni di Euro in relazione alle maggiori passività non correnti rilevate a fine anno a fronte degli anticipi da clienti per le manifestazioni che verranno svolte nel primo trimestre 2025. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2024 evidenzia un miglioramento di 9,7 milioni di Euro e si attesta a 62,2 milioni di Euro dai 71,9 milioni di Euro dell’esercizio precedente grazie ad una solida generazione di cassa operativa e nonostante l’assorbimento degli investimenti programmati. La Posizione Finanziaria Netta monetaria è pari a 13,5 milioni di Euro in miglioramento di 15,2 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.