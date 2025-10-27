Iervolino vince contro Bacardi anche in Corte d'Appello

In sintesi, la Corte conferma che Peretti ha agito in violazione delle delibere societarie e con irregolarità nella gestione, mantenendo quindi valido il decreto di revoca e condannandolo alle spese anche insieme a MB Media S.A. (Monika Bacardi). Nella sentenza del Tribunale si legge anche che fra le varie gravi irregolarita’ di David Peretti (uomo di Lady Bacardi) c’è anche il rifiuto della Proposta del produttore cinematografico Andrea Iervolino che era disposto a pagare tutti i debiti societari pur di salvare la società , cosa che venne rifiutata da Peretti (Bacardi), e che quindi evidenzia ancora di più che l’aver messo la società in difficoltà era una mera attività distruttiva volta a colpire indirettamente la reputazione e credibilita di Andrea Iervolino come già confermato dal Membro del consiglio superiore della cinematografia, l’avvocato Michele Lo Foco.