Un momento di gioia nella Cappella Sistina

Il battesimo è un rito fondamentale nella vita di ogni cristiano, e quest’anno, nella suggestiva Cappella Sistina, Papa Francesco ha amministrato il sacramento a 21 neonati, figli di dipendenti vaticani e delle Guardie svizzere. Durante la celebrazione, il Pontefice ha sottolineato l’importanza di questo momento, invitando i genitori a garantire che i loro bambini si sentano a proprio agio e amati. “Se hanno fame, allattateli, che non piangano”, ha esortato, evidenziando la necessità di prendersi cura dei più piccoli con amore e dedizione.

Il significato del battesimo

Il battesimo rappresenta non solo l’ingresso nella comunità cristiana, ma anche un dono di fede che i genitori e la Chiesa offrono ai bambini. “Oggi, ognuno di voi, genitori, e la Chiesa stessa date il dono più grande: il dono della fede ai bambini”, ha affermato il Papa. Questo rito, che si svolge sotto gli affreschi di Michelangelo, è un momento di grande significato spirituale, dove i vagiti dei neonati si mescolano alle preghiere e ai canti di gioia. La cerimonia è stata officiata con grande semplicità, come un gesto di umiltà e vicinanza ai fedeli.

Un invito alla riflessione

Durante l’Angelus, Papa Francesco ha invitato tutti a riflettere sulla propria esperienza di battesimo, chiedendo ai fedeli di ricordare la data del loro sacramento. “Festeggiamo la data come un nuovo compleanno: quello della nascita nello Spirito di Dio”, ha esortato. Questo invito non è solo un richiamo alla memoria, ma anche un modo per riscoprire l’importanza della fede nella vita quotidiana. Inoltre, il Papa ha pregato per le giovani coppie, affinché possano accogliere il dono dei figli e portarli al battesimo, sottolineando l’importanza della famiglia nella trasmissione della fede.

Un messaggio di pace e speranza

Oltre alla celebrazione del battesimo, il Pontefice ha anche espresso la sua vicinanza a chi sta affrontando difficoltà, come gli abitanti della Contea di Los Angeles, colpiti da incendi devastanti. Ha inoltre ricordato la recente beatificazione di don Giovanni Merlini, un sacerdote noto per il suo impegno nelle missioni e per la sua dedizione alla pace. “Non dimentichiamo che la guerra sempre è una sconfitta”, ha ribadito, richiamando l’attenzione sulla necessità di pregare per la pace in Ucraina e nel mondo intero.