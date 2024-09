Il brutto tempo ha trasformato le strade di Roma in veri e propri corsi d'acqua, spingendo i turisti a divertirsi saltando nelle pozzanghere formatesi.

Nel pomeriggio del 3 settembre, una tempesta violenta ha colpito il centro di Roma, trasformando rapidamente le strade, dalla Piazza Barberini al Largo Chigi, in corsi d’acqua dopo che un’abbondante pioggia ha stravolto la normale vita cittadina. Il diluvio ha fatto sì che i tombini esplodessero, inondando i marciapiedi come se fossero fiumi. Durante l’insolito fenomeno metereologico, alcuni turisti hanno colto l’occasione per “surfing” nelle pozzanghere lungo via del Tritone, senza usare una tavola. Hanno invece adottato una tattica di scivolamento con il corpo a contatto con il terreno, seguendo la corrente in discesa.