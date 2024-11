Un tributo alla storia e alla dedizione

Il calendario 2025 della guardia di finanza si presenta come un’opera d’arte che celebra non solo il servizio di un corpo che ha compiuto 250 anni, ma anche l’essenza stessa della sua missione. Ogni mese è caratterizzato da immagini evocative che ritraggono i membri del corpo in azione, sottolineando l’importanza della componente umana nel loro operato. La scelta di includere Kira, un pastore tedesco, insieme a Niccolò e Marco, specialisti del soccorso alpino, è emblematica della sinergia tra uomo e animale nel garantire la sicurezza e l’assistenza in situazioni di emergenza.

Musica e emozioni alla presentazione

La serata di presentazione del calendario a Roma ha visto la partecipazione della banda della guardia di finanza, che ha deliziato il pubblico con brani iconici della musica pop e colonne sonore di film celebri. Questo momento di celebrazione ha unito la tradizione musicale con la commemorazione di un’importante pietra miliare nella storia del corpo. Le note melodiche hanno accompagnato la visione delle immagini, creando un’atmosfera di orgoglio e appartenenza tra i presenti.

Un messaggio di professionalità e valori

Sfogliando il calendario, si percepisce immediatamente il messaggio che esso trasmette: la centralità delle persone, delle competenze e dei valori che da sempre contraddistinguono la guardia di finanza. Le immagini, prive di didascalie, parlano da sole, mostrando i volti fieri dei protagonisti e il loro equipaggiamento. Ogni scatto è un richiamo alla professionalità e all’impegno quotidiano di chi indossa l’uniforme, un invito a riconoscere il sacrificio e la dedizione di coloro che operano per la sicurezza del paese.