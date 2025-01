Il mistero dell’omicidio di Serena Mollicone

Il caso di Serena Mollicone, la giovane studentessa trovata senza vita nel giugno del 2001, continua a suscitare interrogativi e polemiche. La sua morte, avvenuta in un boschetto vicino a Fontanaliri, in provincia di Frosinone, ha segnato profondamente la comunità locale e ha dato vita a un processo giudiziario lungo e complesso. La recente decisione della Cassazione di esaminare il ricorso presentato dalla Procura generale rappresenta un nuovo capitolo in questa drammatica vicenda.

Le assoluzioni e il ricorso della Procura

Nel corso degli anni, il processo ha visto l’assoluzione di diversi imputati, tra cui l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, e i suoi familiari. Le accuse, inizialmente gravi, sono state progressivamente ridimensionate, portando a una serie di sentenze che hanno lasciato la famiglia di Serena, in particolare la sorella Consuelo, profondamente delusa. “Questa non è giustizia”, ha dichiarato Consuelo dopo la sentenza d’appello, esprimendo la sua frustrazione per un sistema che sembra non aver trovato la verità.

Il ruolo della Cassazione e le aspettative future

Con la fissazione dell’udienza per il 11 marzo, i giudici della Suprema corte si trovano ora di fronte a una scelta cruciale: confermare le assoluzioni o annullare le sentenze precedenti, dando così il via a un nuovo processo di appello. La decisione della Cassazione avrà un impatto significativo non solo sul destino degli imputati, ma anche sulla percezione pubblica della giustizia in Italia. La comunità attende con ansia il verdetto, sperando che possa finalmente portare chiarezza e giustizia per Serena e la sua famiglia.