Il caso relativo al decesso di Amedeo Matacena e sua madre a Reggio Calabria è stato riaperto. L'ultima consorte è ora sotto indagine.

La Procura di Reggio Calabria ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Amedeo Matacena, un ex deputato di Forza Italia, e sua madre, Raffaella De Carolis. L’ultima moglie, Maria Pia Tropepi, 43 anni, è stata inclusa nell’elenco degli indagati. In un’azione senza precedenti, le autorità giudiziarie hanno ordinato l’esumazione e l’autopsia dei corpi di Matacena e di sua madre, entrambi deceduti a Dubai: Matacena il 16 settembre 2022 e la De Carolis il 18 giugno dello stesso anno. Era noto che Matacena si era traslocato a Dubai per evitare un verdetto di colpevolezza in un caso di connivenza con la mafia, noto come il processo ‘Olimpia’.