Il clima si scalda a Roma in vista della manifestazione a favore del Pal. La data del 5 ottobre si avvicina, e c'è una crescente inquietudine.

Grave preoccupazione per il corteo pro-Palestina a Roma previsto per il 5 ottobre, con l'Unione democratica arabo-palestinese determinata a manifestare nonostante il divieto della Questura. Gli organizzatori sostengono che parteciperanno circa 30.000 persone, ma la Comunità Palestinese di Roma e Lazio sarà assente in quanto l'evento non ha ottenuto l'approvazione delle autorità. Il presidente Yousef Salman ha annunciato che la manifestazione verrà rinviata al 12 ottobre con richieste di un cessate il fuoco immediato, il fine delle violenze e il riconoscimento della Palestina libera.