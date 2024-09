Il Comune di Capri ha imposto un'ulteriore restrizione, intensificando la sua lotta contro le biciclette.

Il comandante della polizia municipale di Capri, Daniele De Marini, ha emesso un nuovo provvedimento che proibisce la sosta delle biciclette elettriche e non, nonché dei monopattini elettrici, fuori dalle aree consentite. Questo provvedimento limita l'uso dei mezzi su due ruote a tre principali vie dell'isola. Il provvedimento estende i divieti verso i ciclisti che avevano causato problemi a causa del parcheggio non autorizzato in molte aree dell'isola. L'inosservanza comporterà la rimozione forzata dei veicoli e una multa.

Questo comportamento da parte dei ciclisti stava causando vari problemi sull’isola, dove i piccoli parchi e le strette strade dei quartieri alti, come Tiberio, Cesina, Matermania e anche Tragara, erano spesso utilizzati come parcheggi non autorizzati. Il provvedimento del comandante della polizia municipale, Daniele De Marini, firmato ieri e che prevede la rimozione forzata dei veicoli, estende la serie di divieti che negli ultimi anni estivi erano stati indirizzati ai proprietari e conducenti di biciclette elettriche e monopattini. Costoro scorazzavano a tutte le ore in un’isola pedonale per sua natura, dove l’accesso è consentito solo a mezzi a trazione elettrica autorizzati, come carrelli per merci e veicoli di emergenza.

